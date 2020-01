Il M5s perde altri pezzi | i deputati Angiola e Rospi passano al Misto

Il M5s perde un altro consigliere a Torino. Appendino in bilico : Il gruppo M5S al Consiglio comunale di Torino perde un altro consigliere che passa al gruppo Misto. A comunicare la decisione di lasciare è Aldo Curatella secondo il quale “non era questo il Movimento, non erano queste le finalità che ci si prefiggeva e non è più possibile restare all’interno di un contenitore che ha solo l’intestazione originaria ma è ormai quanto di più lontano si ...

Conte ‘consegna’ il governo al Pd. Il M5s perde la maggioranza nel Cdm : Conte sdoppia il Miur, il Movimento 5 Stelle non ha più la maggioranza in Consiglio dei Ministri. Il Premier rischia di diventare l’ago della bilancia del suo governo. Lo sdoppiamento del Ministero dell’Istruzione, lasciato vacante da Fioramonti, ha avuto un effetto politico forse poco sottolineato dagli osservatori e dagli analisti. Giuseppe Conte ha messo il Movimento 5 Stelle in minoranza nel Consiglio dei Ministri. O meglio, ...

Così il M5s perde la maggioranza in CdM : Con le nomine di Lucia Azzolina e Gaetano Manfredi rispettivamente all’Istruzione e all’Università il MoVimento 5 Stelle perde la maggioranza in Consiglio dei ministri: il centrosinistra, con il nuovo riferimento Pd Manfredi, ha pari esponenti rispetto agli alleati e quindi l’ago della bilancia rimane il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Così il M5S perde la maggioranza in CdM Manfredi, tecnico vicino al Pd, è il quarto ...

Governo : si dimette Fioramonti (M5s). Conte perde pezzi dopo la manovra : Lorenzo Fioremonti, ministro pentastellato dell'istruzione, avrebbe voluto dimettersi il 23, subito dopo l'ok della Camera alla manovra. Poi si è preso qualche altro giorno, ma tra stasera (25 dicembre) e domani mattina (26 dicembre, Santo Stefano) dovrebbe ufficializzare il passo

Sondaggi politici : la Lega perde 2 - 3% in un mese - stabili Pd-M5s : Si avvicina un 2020 ricco di eventi per il mondo politico. A gennaio infatti, si attende la definizione del crono programma, ma anche la scadenza della raccolta firme per il referendum sul taglio dei parlamentari. Entro la fine del 2019, inoltre, deve essere approvata la Manovra economica e alcuni dossier urgenti necessitano soluzioni rapide. In questa cornice rientrano gli ultimi Sondaggi politici elettorali pre-natalizi che vedono una certa ...

Il M5s perde pezzi : tutti i parlamentari usciti dal Movimento (e quelli che stanno per andarsene) : Il M5S perde pezzi: tutti i parlamentari usciti dal Movimento (e quelli che stanno per andarsene) Gli ultimi in ordine cronologico sono stati i tre senatori M5S Ugo Grassi, Stefano Lucidi e Francesco Urraro, passati alla Lega lo scorso 12 dicembre. Ma dall’inizio della legislatura, a marzo 2018, c’erano già state diverse defezioni parlamentari dal Movimento Cinque Stelle, con deputati e senatori transitati verso il gruppo Misto o ...

M5s continua a perdere pezzi. Lascia l'ex sottosegretario Vincenzo Zoccano : Dopo i cambi di casacca dai 5 Stelle alla Lega, dopo le defezioni al voto sulla manovra, mentre proseguono le voci di nuovi imminenti addii, e a due giorni dalla venuta di Grillo a Roma per arginare il fuggi-fuggi, il Movimento perde un altro pezzo. Ad annunciare oggi l’addio, su Facebook, è l’ex sottosegretario Vincenzo Zoccano, già viceministro alla Famiglia e alle Disabilità del Governo ...

M5s perde pezzi - Grillo incontra Casaleggio a Roma : Beppe Grillo a Roma. Il fondatore del M5s nella Capitale per fare il punto della situazione. Altri quattro senatori pronti a lasciare il partito. Roma – Beppe Grillo a Roma per calmare le tensioni all’interno del M5s. Il via libera alla manovra in Senato ha riaperto una nuova frattura nel partito grillino con quattro esponenti eletti a Palazzo Madama che hanno deciso di non votare la legge di bilancio. I ‘dissidenti’, ...

Gianluigi Paragone a Non è l'Arena ci va giù pesante con il Pd : "Il M5s vuole contaminarsi con i perdenti" : "Non capisco perché il Movimento 5 Stelle si vuole contaminare con i perdenti". Gianluigi Paragone picchia durissimo a Non è l'Arena sull'alleanza pentastellati-dem. E di fronte a un Massimo Giletti dubbioso, prosegue la sua invettiva contro i compagni: "Abbiamo vinto le elezioni, avevamo un bel pro

Centrodestra a valanga - Fratelli d’Italia è l’unico partito che cresce. Continuano a perdere consensi M5s - Pd e Iv : Fratelli d’Italia è l’unico partito che fa registrare un incremento significativo: passa dal 9,3% al 9,8% in sette giorni. In calo partito Democratico, Movimento Cinque Stelle e Lega, anche se il partito di Matteo Salvini è ancora saldo al primo posto. Sul fronte coalizioni, il Centrodestra unito segna poco più del 49% contro uno scarso 43% della coalizione giallorossa (Pd, In, Leu, M5s). E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio realizzato da ...

Regionali - De Caro avvisa il Pd : “Patto con M5s e DeMa - sennò si perde. De Luca? Decide l’alleanza” : Tempo di lettura: 2 minuti“Il tema non è De Luca, è la coalizione: se vogliamo vincere ce ne serve una larga che abbracci tutto il centrosinistra incluso il Movimento Cinque Stelle, la sinistra, De Magistris e tutte le civiche, altrimenti si perde”. E’ questo il passaggio più significativo dell’intervista, pubblicata oggi sulle pagine Regionali de ‘Il Mattino’, al deputato sannita del Pd Umberto Del Basso De Caro. Una presa di posizione, quella ...

"Il M5s è vicino alla liquidazione Se il Pd perde l'Emilia? Catastrofe" : Caos M5S, Pd, manovra, elezioni regionali... Intervista a tutto campo di Affaritaliani.it al filosofo ed ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari. Il 26 gennaio "i 5 Stelle precipiteranno abbondantemente sotto il 10%. Stiamo assistendo a un... Segui su affaritaliani.it

Sondaggio Youtrend a Omnibus : crolla il M5s. Quanto perde in una settimana il partito di Luigi Di Maio : Lorenzo Pregliasco, di Youtrend, illustra la supermedia dei sondaggi elettorali della settimana del 22 novembre in diretta a Omnibus su La7. "La Lega di Matteo Salvini è al 33,1 per cento, ancora primo partito ma in leggera flessione, al secondo posto il Pd, in crescita al 19,3 per cento, oltre un p