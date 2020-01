Il 2020 è l’anno delle stelle cadenti: pronti a guardarle? (Di venerdì 3 gennaio 2020) SkyView Free, iOS/Android, gratis (versione Explore a pagamento)SkyMap, Android, gratisNight Sky, iOS, gratis (acquisti in-app)Night Sky Lite, Android, gratis (versione completa a pagamento)NASA, iOS/Android, gratisStar Walk 2 Free, iOS/Android, gratis (versione completa a pagamento)Star Tracker Lite, iOS/Android, gratisStar Chart, iOS/Android, gratisISS Detector, iOS/Android, gratis (con acquisti in-app)Costellazioni dello zodiaco, iOS, gratisNell’anno che è appena cominciato staremo parecchio con il naso all’insù. Il 2020 è candidato ad essere l’anno delle stelle cadenti. Saranno numerosi gli episodi in cui potremo ammirare gli sciami luminosi e meteore correre nel cielo. Mancano poche ore all’arrivo delle Quadrantidi, pronte a salutare l’anno appena inaugurato. «Il picco è atteso nella notte tra il 3 e 4 gennaio», ha segnalato all’Ansa ... Leggi la notizia su vanityfair

ItaliaViva : 'Quest'Italia viva, che c'è e sta fuori da qui, ci attende al vaglio, perché il 2020 non potrà essere definito anco… - Agenzia_Ansa : Il 2020 è l'anno delle stelle cadenti, in compagnia di Marte #ANSA #ANSAScienza - Palazzo_Chigi : Scuola, al via le iscrizioni per l’anno scolastico 2020-2021. Il @MiurSocial ricorda con la campagna di comunicazio… -