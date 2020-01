Grande Fratello Vip 4: Fabio Testi sarà un concorrente (Di venerdì 3 gennaio 2020) Mancano pochi giorni all’inizio della quarta edizione del Grande Fratello Vip, e proprio Mercoledì 8 la casa più spiata d’Italia riaccenderà le sue luci per accogliere i nuovi concorrenti. Concorrenti che, ora dopo ora, vengono svelati dall’account ufficiale del programma. L’ultimo arrivato? Fabio Testi. Solo poche ore fa è stata svelata la partecipazione di Fernanda Lessa, mentre ancora prima quella di quattro vecchie glorie del Grande Fratello, ovvero Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Patrick Pugliese e Pasquale Laricchia. Oltre a loro saranno presenti Licia Nunez, Paola Di Benedetto, Aristide Malnati, Antonio Zequila, Adriana Volpe, Antonella Elia, Michele Cucuzza, Pago, Rita Rusic, Barbara Alberti, Andrea Denver e Clizia Incorvaia. Ad aggiungersi alla lista ora è Fabio Testi, 78enne, attore italiano. Fece la controfigura nel celebre film Il buono, ... Leggi la notizia su trendit

