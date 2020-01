Elettra Lamborghini, commossa con Afrojack: “Piangono come bambini” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Elettra Lamborghini e il futuro marito Nick Van de Wall (alias Afrojack) in preda alla commozione: per l’ultimo dell’anno il dj olandese si è esibito nella incantevole Disneyland Paris. Il panorama da sogno, unito a una nota canzone, li ha fatti piangere come due bambini Elettra Lamborghini è una presenza costante su Instagram. Insieme ai fan condivide proprio tutto quel che le capita, felicemente realizzata con il compagno Nick Van De Wall, deejay olandese noto come Afrojack, il quale le ha chiesto negli scorsi giorni di diventare sua moglie. Quindi, i due si uniranno presto in matrimonio, intanto cercano di trascorrere il maggior tempo possibile, condividendo qualsiasi esperienza. Poco fa la ricca ereditiera ha pubblicato sui social alcune stories in cui lei e la dolce metà piangono: “come due bambini”. Quella a cui assistiamo è davvero una bellissima coppia. I due appaiono innamorati ... Leggi la notizia su kontrokultura

trash_italiano : Elettra Lamborghini sposa Afrojack: l'annuncio via social - inlovewithjen : @cleopheas non vedo l'ora di vedere la performance della queen™ elettra lamborghini - KontroKulturaa : Elettra Lamborghini, commossa con Afrojack: “Piangono come bambini' - -