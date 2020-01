Cameriera riceve mancia record di 2020 dollari (per un conto di soli 23) (Di venerdì 3 gennaio 2020) Di certo non si aspettava di chiudere l’anno in quel modo, con una mancia da capogiro (ben 2020 dollari) a fronte di un conto da 23. Danielle Franzoni, mamma single di 31 anni con tre figli e un’altra in arrivo, ha raccontato ai giornali locali che quella sera stava lavorando, come al solito, in un piccolo ristorante di Alpena, nel Michigan, finché al tavolo non si è seduta una coppia di cinquantenni che - forse intuendo qualcosa e volendo fare un gesto gentile - ha lasciato a lei l’enorme regalo.“Non sapevano niente di me, da dove arrivo, quanto mi sia costato tutto”, ha detto a The Alpena News. “Quando ho visto la cifra non ci potevo credere, ho dovuto chiedere al manager se era vero. A quelli come me queste cose non succedono”. Sullo scontrino, a penna, solo un messaggio: “Buon anno Danielle”. E: “2020 Tip ... Leggi la notizia su huffingtonpost

