Alfa 156 travolge Twingo dopo un sorpasso azzardato: morta una 23enne. È omicidio stradale (Di venerdì 3 gennaio 2020) Un’Alfa 156 guidata da un giovane marocchino di 25 anni ha travolto a tutta velocità una Twingo sulla quale viaggiavano un 31enne e la sua fidanzata 23enne. La ragazza è deceduta Tragico incidente stradale nel pomeriggio di ieri ad Aielli, provincia di L’Aquila (Abruzzo). Un’Alfa 156 che viaggiava a tutta velocità sulla Via Valeria Tiburtina … L'articolo Alfa 156 travolge Twingo dopo un sorpasso azzardato: morta una 23enne. È omicidio stradale NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

