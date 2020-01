TikTok vietato ai militari americani, è una cyberminaccia (Di giovedì 2 gennaio 2020) TikTok vietato ai militari americani perché è una cyberminaccia. La decisione è stata comunicata dalla stessa Difesa statunitense. WASHINGTON (STATI UNITI) – TikTok vietato ai militari americani perché una cyberminaccia. Il Pentagono ha deciso di proibire l’istallazione dell’applicazione cinese sui cellulari forniti dal governo. Una comunicazione che smentisce la stessa Difesa che solo qualche mese fa aveva utilizzato questo nuovo ‘social’ per reclutare i ragazzi, raggiungendo la cosiddetta Generazione Z. Ma ora la linea è cambiata con TikTok vietata a tutti i soldati statunitensi per il rischio di ‘intromissioni’ da parte del governo cinese. In corso accertamenti per verificare meglio la vicenda e successivamente prendere una decisione definitiva. TikTok vietato ai soldati americani La decisione è stata presa dal Pentagono e ... Leggi la notizia su newsmondo

