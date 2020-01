Seda una lite con un ex tossico: carabiniere contrae l'epatite (Di giovedì 2 gennaio 2020) Giorgia Baroncini Il militare dell'Arma era stato contagiato durante un intervento per Sedare una lite in famiglia. Indennizzo negato, ma ora il Tar ha accolto il suo ricorso Era la notte del 25 aprile 2015 quando la centrale operativa del 112 inviò una pattuglia in una abitazione di Spilimbergo (Pordenone) per Sedare una lite in famiglia: un giovane originario dell'Albania stava picchiando con forza la moglie. I carabinieri intervennero subito, ma non fu facile per loro bloccare l'uomo che cercò più volte di colpire i militari con forza. Nella colluttazione, un appuntato scelto rimase ferito, riportando diverse abrasioni ed escoriazioni. E lo stesso fu per l'albanese che iniziò anche a perdere sangue. Per immobilizzare l'aggressore, l'appuntato entrò involontariamente a contatto con il suo sangue e da lì contrasse l'epatite. Il giovane albanese infatti si scoprì poi essere ... Leggi la notizia su ilgiornale

