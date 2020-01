Salvini contro Papa Francesco: “Un certo Islam incompatibile coi diritti delle donne” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Matteo Salvini contro Papa Francesco. In un’intervista rilasciata alla Stampa, il leader della Lega ha commentato le parole del Pontefice sulle donne nell’Angelus del primo gennaio. “Le donne sono fonti di vita. Eppure sono continuamente offese, picchiate, violentate, indotte a prostituirsi e a sopprimere la vita che portano in grembo. Ogni violenza inferta alla donna è una profanazione di Dio, nato da donna. Dal corpo di una donna è arrivata la salvezza per l’umanità: da come trattiamo il corpo della donna comprendiamo il nostro livello di umanità”, aveva detto Bergoglio. Salvini si è detto d’accordo con queste parole, ma ha rimproverato il Papa per non aver stabilito un collegamento tra i diritti violati delle donne e l’immigrazione, specie quella di matrice Islamica. “Voglio ricordare che il rispetto della donna è incompatibile con un certo tipo di ... Leggi la notizia su tpi

