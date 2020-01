Repubblica: De Laurentiis non cede alla corte di Real e Barcellona per Fabian Ruiz (Di giovedì 2 gennaio 2020) De Laurentiis non è disposto a cedere alla corte delle spagnole per Fabian Ruiz. Secondo quanto riporta oggi Repubblica infatti il presidente del Napoli vuole blindare il centrocampista azzurro, ma anche se il rinnovo è attualmente fermo ai blocchi di partenza, è sicuro che per il momento Fabian non si muoverà. Non preoccupa neanche la situazione poco felice in campo, che lo ha visto protagonista di alcune prove sottotono Più gestibile è al contrario il mal di pancia di Fabian Ruiz, blindato fino al 2023. Il centrocampista spagnolo per ora non si muove e dovrà farsene una ragione, nonostante la corte serrata di Real e Barcellona. L'articolo Repubblica: De Laurentiis non cede alla corte di Real e Barcellona per Fabian Ruiz ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

