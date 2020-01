Pescara, giovane ucciso a calci e pugni nella notte di Capodanno: preso un rom (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il 2020 a Pescara comincia con un morto. Il corpo di Marco Cervoni, 35 anni, è stato trovato questa mattina a mezzogiorno in una pozza di sangue sulle scale all'interno di un... Leggi la notizia su ilmattino

fulviodeangeli1 : Pescara, arrestato un giovane pregiudicato per l'uomo ucciso nel fortino dello spaccio - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Pescara, morto in ospedale giovane trovato ferito in uno stabile #pescara - infoitinterno : Pescara, giovane trovato in una pozza di sangue: muore in ospedale -