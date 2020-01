Pensioni ultima ora: sindacati contro Conte “non una parola” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Pensioni ultima ora: sindacati contro Conte “non una parola” Pensioni ultima ora – Come ogni anno, si è tenuta nei giorni scorsi – precisamente sabato 28 dicembre 2019 – la conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio. Giuseppe Conte ha tracciato un bilancio delle azioni svolte e parlato dei futuri programmi dell’esecutivo. Pensioni ultima ora, Pedretti (Spi Cgil) contro Conte per scarsa attenzione ai pensionati Critiche per la scarsa attenzione alla condizione dei pensionati e indirizzate al capo del governo sono arrivate dal segretario generale Spi Cgil Ivan Pedretti. Dalla sua pagina Facebook Pedretti Pedretti ha commentato: “Sedici milioni di pensionati e di anziani. Cittadini, contribuenti, elettori. Dal Presidente del Consiglio non una parola su di loro. Siamo di fronte – ha attaccato l’esponente sindacale – ad un ... Leggi la notizia su termometropolitico

