Mancata connessione internet con Vodafone TV: soluzione alternativa ai problemi (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tra i problemi più frequenti con Vodafone TV, abbiamo senza ombra di dubbio quelli relativi alla Mancata connessione ad internet riscontrata dalla piattaforma. Alcune settimane fa, sulle nostre pagine, avevamo già affrontato una questione simile, ma in quel frangente si era trattato di un'anomalia server diffusa, risolta poi nel giro di un paio d'ore. Oggi 2 gennaio, invece, voglio portare alla vostra attenzione una vicenda che ho avuto modo vivere sulla mia pelle e che mi ha rubato una mezz'oretta abbondante. Magari, in futuro, risolverete più velocemente grazie a questa testimonianza. Risoluzione dei problemi di connessione con Vodafone TV Cerchiamo in primis di mettere a fuoco il contesto specifico in cui potrebbero presentarsi problemi di connessione per la vostra Vodafone TV. Si tratta di circostanze specifiche, in cui ad esempio l'app Now TV, al suo interno, dovrebbe ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : Mancata connessione internet con Vodafone TV: soluzione alternativa ai problemi - TramontiGiorgio : @filippogreco5 @chiossimanuela2 Tipico esempio di mancata connessione con il cervello. -