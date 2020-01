M5S, l’espulsione di Paragone e la rabbia di Di Battista (Di giovedì 2 gennaio 2020) Come si immaginava, il MoVimento 5 Stelle ha cacciato Gianluigi Bombatomica Paragone il primo gennaio e la novità è che stavolta Alessandro Di Battista non copre Di Maio ma va a esprimere il suo dissenso nel thread aperto da un’attivista. M5S, l’espulsione di Paragone e la rabbia di Di Battista L’esecuzione di Paragone si sostanzia alle 20,50, quando le agenzie di stampa vengono informate della sanzione nei confronti del senatore a causa delle assenze durante i voti di fiducia per il governo Conte. Il M5S avrebbe dovuto muoversi il 10 settembre scorso, quando Paragone (con Ciampolillo) non aveva votato la fiducia per la prima volta. Non lo ha fatto cercando di lasciar correre e a quel punto Paragone, che aveva una gran voglia di farsi cacciare, ha passato i successivi tre mesi a sfottere Di Maio finché non è stato cacciato. Con questa espulsione si assottigliano ... Leggi la notizia su nextquotidiano

