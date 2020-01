L’appello per la grazia di Mattarella a Nicoletta Dosio (Di giovedì 2 gennaio 2020) Paolo Flores D’Arcais oggi rilascia un’intervista al Fatto Quotidiano per lanciare un appello al Presidente della Repubblica per la grazia a Nicoletta Dosio, la “pasionaria” No Tav finita in carcere a Torino: Nicoletta Dosio avrebbe potuto evitare il carcere chiedendo misure alternative, previste per chi ha una condanna di un anno per fatti simili e per chi ha la sua età, ma le ha rifiutate. Una scelta che lei stessa rivendica. Nicoletta Dosio ha coraggiosamente rivendicato il suo gesto come atto di disobbedienza civile. Non ha compiuto nessun gesto violento. Ha contribuito a far perdere 700 euro di profitti a società che ne hanno decine di centinaia di migliaia di volte di più. Lei ha rifiutato le misure alternative per sottolineare la validità civile del suo gesto. L’articolo 131 bis sulla particolare tenuità dei fatti doveva essere applicato. Una modifica successiva lo ... Leggi la notizia su nextquotidiano

Tg3web : Il mondo dell'università si schiera per chiedere l'evacuazione dei campi libici. Un centinaio di accademici ha sott… - Avvenire_Nei : L'appello delle associazioni cattoliche e laiche: accoglienza dignitosa per i migranti - Agenzia_Ansa : L'appello del #Papa in difesa e sostegno dei #migranti 'vittime dell'ingiustizia' #ANSA -