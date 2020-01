L’amore dura 3 anni? La scienza conferma: “Colpa della dopamina” (Di giovedì 2 gennaio 2020) “L’amore dura tre anni“, quante volte avete sentito pronunciare questa frase? La “moda” è iniziata dopo l’uscita del famoso romanzo dello scrittore francese Frédéric Beigbeger e del suo successivo adattamento cinematografico. Tuttavia la scienza ha spiegato che questa espressione non è solo frutto della mente creativa dello scrittore, ma che ci sono anche basi scientifiche. L’amore dura 3 anni: ecco perché Purtroppo la scienza ha dichiarato che l’amore non è eterno, per cui se siete degli inguaribili sognatori forse questo articolo non è fatto per voi. L’amore quindi è destinato a iniziare e a finire? All’inizio di una relazione – ha spiegato la scienza – non si vedono i difetti del partner grazie all’alta presenza di dopamina. Questa sostanza chimica è responsabile dell’innamoramento poiché la sua ... Leggi la notizia su velvetgossip

alessan27600695 : RT @ReGiaProrsum: ‘ L’immensità delle cose più piccole, nel cuore, si chiama importanza; e dura un fragilissimo istante custodito da tutta… - Gio__76 : RT @ReGiaProrsum: ‘ L’immensità delle cose più piccole, nel cuore, si chiama importanza; e dura un fragilissimo istante custodito da tutta… -