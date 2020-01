Incidente stradale a Milano: automobile finisce contro mezzo pubblico (Di giovedì 2 gennaio 2020) Attimi di paura a Milano per un Incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di giovedì 2 gennaio, quanto un’automobile è finita contro la fiancata di un autobus di linea dell’Atm all’angolo tra via De Nicola e via San Vigilio, nel quartiere di Sant’Agostino. Nell’impatto nessun passeggero del mezzo pubblico è rimasto ferito, a parte un anziano caduto a terra e che fortunatamente ha subito soltanto qualche lieve contusione. Al momento la Polizia Locale sta effettuando i rilievi del caso, al fine di stabilire l’esatta dinamica dell’Incidente. Incidente stradale a Milano Al momento non sono ancora chiare le condizioni del conducente dell’utilitaria, che ha centrato l’autobus lungo la fiancata sinistra, ma esattamente come i passeggeri del mezzo pubblico non dovrebbe essere rimasto ferito nello scontro. Tuttavia, l’Azienda regionale ... Leggi la notizia su notizie

