Incidente stradale a Mantova nella notte di Capodanno, terribile scontro frontale, morto un uomo (Di giovedì 2 gennaio 2020) Un uomo di 46 anni è morto in un grave Incidente stradale, avvenuto attorno alle 4.20 della notte di Capodanno a Mantova. Due auto si sono scontrate frontalmente dopo che uno dei veicoli ha invaso la corsia opposta in via Cremona. L’uomo, residente a Villimpenta, è rimasto ucciso nell’impatto. Coinvolte altre cinque persone, nessuna in gravi condizioni. Un uomo di 46 anni ha perso la vita nello scontro frontale tra due auto avvenuto a Mantova nella notte di Capodanno. Nel grave Incidente stradale, avvenuto attorno alle 4.20 di mattina in via Cremona, sono rimaste coinvolte sei persone. scontro frontale a Mantova: morto un uomo di 46 anni Sul posto sono state inviate due ambulanze e un’automedica e tre persone sono stata trasportate in ospedale in condizioni non gravi, secondo quanto riferito dall’Azienda regionale emergenza urgenza. Niente da fare per il 46enne, residente ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

