Incendio allo zoo di Krefeld la notte di Capodanno: è strage di scimmie (Di giovedì 2 gennaio 2020) Dopo neanche 2 giorni spuntano i primi indagati per l’Incendio divampato nella prima notte dell’anno allo zoo di Krefeld, città della Germania nord-ovest rinomata proprio per la grande varietà di animali esotici presenti nel parco. Rasa al suolo la casa delle scimmie Durante i festeggiamenti per il nuovo anno un Incendio ha raso al suolo la Casa delle scimmie, uccidendo circa 30 animali (cinque oranghi, due gorilla, compreso il 45enne esemplare argentino Massa, da 40 anni a Krefeld, e dozzine di altre scimmie, oltre a pipistrelli e uccelli). La causa del rogo, “Incendio doloso per negligenza” Miracolosamente gli scimpanzé Bally e Limbo sono sopravvissuti, secondo quanto confermato dallo staff sulla pagina Facebook dello zoo. Sono feriti lievemente e sono stati trasferiti nel giardino dei gorilla, non toccato dalle fiamme. Secondo le prime ricostruzioni la causa ... Leggi la notizia su thesocialpost

Mimagaan : RT @AnimaliAndCo17: Le scimmie dello zoo di Krefeld hanno perso la vita in un incendio durante la notte di capodanno... - silvanatrio : RT @AnimaliAndCo17: Le scimmie dello zoo di Krefeld hanno perso la vita in un incendio durante la notte di capodanno... - secolotrentino : Incendio colposo allo zoo di Krefeld: la Polizia tedesca suggerisce di costituirsi -