Il Parlamento turco approva l’invio di truppe in Libia a sostegno di al-Sarraj. Il Pd: “La decisione aumenta le tensioni. Intervenga l’Ue e Di Maio riferisca” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il Parlamento turco ha approvato una mozione d’emergenza che autorizza l’invio di un contingente militare in Libia, per un anno, a difesa del governo presieduto da Fayez al-Sarraj, riconosciuto dalle Nazioni Unite. I voti favorevoli sono stati 325, quelli contrari 184. Nonostante il voto, Ankara, aveva fatto sapere ieri il vicepresidente turco Fuat Oktay in un’intervista all’agenzia Anadoluse, potrebbe non intervenire se l’esercito nazionale libico, guidato dal generale Khalifa Haftar, interromperà la sua offensiva contro il governo di accordo nazionale. Condanna la decisione del Parlamento turco il Consiglio per la sicurezza nazionale egiziano, presieduto dal presidente Abdel Fattah al Sisi, si riunitosi per discutere gli “sviluppi nel dossier libico e le minacce derivanti dall’intervento militare esterno”. Secondo quanto riportato dal ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

