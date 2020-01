Gianluigi Paragone espulso dal M5S: Alessandro Di Battista lo difende (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il 2020 per il Movimento 5 Stelle è iniziato con una notte di Capodanno “dei lunghi coltelli”. A farne le spese, con l’espulsione, il senatore Gianluigi Paragone, tra le voci più critiche di quel Movimento, le cui idee aveva sposato nel 2018 dopo un convinto percorso ideale. Paragone da tempo critica apertamente la leadership di Luigi Di Maio, accusato di “tradire” gli ideali che portarono il Movimento al 33% dei consensi alle politiche del 2018. Gianluigi Paragone, come aveva annunciato da tempo, non ha votato la legge di Bilancio 2020. E’ stata questa la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, portando alla sua espulsione dal M5S per mano del “collegio dei probiviri”. Gianluigi Paragone, l’anima critica del Movimento L’espulsione di Paragone è l’ennesimo autogol per Di Maio? Pare proprio di sì. Anche se nelle ... Leggi la notizia su urbanpost

VittorioSgarbi : #movimento5purghe #movimento5patacche Espulso Gianluigi Paragone. Quando si accorgono che tra di loro c’è, incredib… - you_trend : ?? #BREAKING Il collegio dei probiviri ha espulso il Senatore Gianluigi #Paragone dal #Movimento5Stelle - petergomezblog : M5S, Gianluigi Paragone espulso dai probiviri: “Tra i motivi il voto contrario alla manovra”. Lui: “Sono stato cacc… -