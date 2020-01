Dove vedere Genoa-Sassuolo in diretta tv e streaming (Di giovedì 2 gennaio 2020) Dove vedere Genoa-Sassuolo in diretta tv e streaming Genoa-Sassuolo, match valido per la 18a giornata della Serie A 2019/2020, si disputerà domenica 5 gennaio alle ore 18:00 allo stadio Luigi Ferraris. Genoa e Sassuolo vogliono iniziare al meglio il 2020 Questa sarà una sfida delicata che vede scendere in campo due squadre in lotta per la permanenza nella massima serie. Esonerato Thiago Motta, il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha affidato la panchina rossoblu a Davide Nicola. Si tratta del terzo cambio in stagione e adesso le sorti del campionato dipendono dall’ex allenatore del Crotone, capace già di compiere un’impresa in passato proprio sulla panchina calabrese. Il grifone non trova la vittoria dal 26 ottobre scorso contro il Brescia e nelle ultime cinque giornate ha raccolto solamente due punti occupando, così, l’ultimo posto in classifica. Il ... Leggi la notizia su termometropolitico

