Disastro aereo, almeno 18 morti e tra loro anche dei bambini (Di venerdì 3 gennaio 2020) Disastro aereo con un bilancio terribile: nessuno dei passeggeri si è salvato, secondo le prime informazioni, e tra le vittime anche dei bambini. Disastro aereo dal bilancio tragoco in Sudan. Nel pomeriggio di oggi, 2 gennaio, un Antonov militare si è schiantato al suolo pochi minuti dopo essere partito da una base nella provincia di … L'articolo Disastro aereo, almeno 18 morti e tra loro anche dei bambini proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

Kualy2014 : RT @Atlantide4world: Disastro aereo in #Sudan, dove secondo quanto riferisce l’esercito un aereo militare che trasportava un gruppo di feri… - Atlantide4world : Disastro aereo in #Sudan, dove secondo quanto riferisce l’esercito un aereo militare che trasportava un gruppo di f… - scommesse_it : Sopravvissuto della Chapecoense, vince contest musicale in tv -