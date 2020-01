Claudia Gerini bacia Simon Clementi, l’imprenditore 48enne già presentato alle figlie (Di giovedì 2 gennaio 2020) Claudia Gerini fa sul serio e, dopo le prime foto che risalgono all’estate scorsa, torna a lasciarsi fotografare con Simon Clementi, imprenditore romano di 48 anni. L’attrice ha già presentato il compagno alle figlie, come dimostrano le foto scattate durante il party organizzato per festeggiare i suoi 48 anni. I baci che i due si scambiano alla luce del sole dimostrano che quel legame cominciato da qualche mese è già diventato importante. Leggi la notizia su gossip.fanpage

WeCinema : Se l’immaginazione può tradire i fatti realmente accaduti, #Hammamet non tradisce la verità. Dal 9 gennaio al cinem… - LPasina : RT @CinemApp_Cinema: Se l’immaginazione può tradire i fatti realmente accaduti, #Hammamet non tradisce la verità. Dal 9 gennaio al cinema i… - Hellotunisia2 : RT @CinemApp_Cinema: Se l’immaginazione può tradire i fatti realmente accaduti, #Hammamet non tradisce la verità. Dal 9 gennaio al cinema i… -