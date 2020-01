Avellino-Salerno, auto sbanda: 24enne finisce in ospedale (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAtripalda (Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino, poco prima delle 7 di questa mattina, sono intervenuti sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, nel territorio del comune di Atripalda, nel tratto in direzione Avellino, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, che è sbandata e si è ribaltata. Il conducente alla guida, un giovane di 24 anni, è stato soccorso e affidato alle cure dei sanitari del 118 intervenuti. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza. L'articolo Avellino-Salerno, auto sbanda: 24enne finisce in ospedale proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

AtripaldaNews : Incidente sul raccordo Avellino-Salerno, auto si ribalta - - wam_the : Atripalda, incidente sul raccordo per Salerno: auto si ribalta, ferito un 24enne - irpiniatimes1 : Incidente sul Raccordo Avellino-Salerno: 24enne in ospedale -