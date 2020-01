Accoltellati nella notte di Capodanno: “Litigio in piazza Plebiscito”. Risse sul Lungomare (Di giovedì 2 gennaio 2020) Liti per motivi di viabilità o per ubriachezza: la notte napoletana di Capodanno caratterizzata non solo dalla grande festa in piazza Plebiscito ma anche da episodi di rissa e violenza. I più gravi hanno riguardato l’accoltellamento di due giovani, portati in ospedale, medicati e subito dimessi. È ancora tutta da chiarire la dinamica, di certo c’è soltanto che nella notte di Capodanno 2020 a Napoli sono arrivati al pronto soccorso dell’ospedale Loreto Mare, due Accoltellati. Il primo ad essere stato medicato è giunto nel nosocomio della Marina alle 3 di notte con ferite all’addome e alle braccia. Si tratta di un ragazzo di 26 anni, di Napoli: ha raccontato di essere stato aggredito per futili motivi durante una rissa avvenuta nei pressi di piazza del Plebiscito, dove si stava tenendo il concertone di fine anno . La sua versione tuttavia è da verificare ed è al vaglio ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

LimeMagazineU : Accoltellati nella notte di Capodanno: “Litigio in piazza Plebiscito”. Risse sul Lungomare - Notiziedi_it : Due giovani accoltellati nella notte di Capodanno - Notiziedi_it : Capodanno, due giovani accoltellati nella notte -