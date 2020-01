Un anno bruttissimo (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il 2019 è stato indubbiamente un anno bruttissimo. L’ultimo sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera ci dice che gli italiani sono più pessimisti rispetto a un anno fa e il 77 per cento è preoccupato per l’economia e il lavoro. Tuttavia, un paese come il nostro che è fatto di città, colline, coste Leggi la notizia su ilfoglio

