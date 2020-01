Tra record economici e colpi di scena: il 2019 di Trump (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il triennio d’oro delle borse e il tasso di disoccupazione ai minimi storici in economia. Il braccio di ferro con la Cina, le scintille con l’Europa e la ritirata dal Medio Oriente in politica estera. L’offensiva dei Democratici, lo shutdown più lungo di sempre e l’impeachment in politica interna. Le crescenti tensioni razziali e religiose pronte a scatenarsi da un momento all’altro, ben nascoste nella pancia della società. Gli Stati Uniti di Donald Trump hanno chiuso un 2019 ricco di colpi di scena e sorprese inaspettate. La parola d’ordine è stata “colpo di scena”. Già, perché gli eventi ordinari hanno lasciato spazio a sorprese inaspettate, come l’operazione che ha portato alla morte del leader dell’Isis, Abu Bakr al-Baghdadi (morto suicida, a seguito di un raid americano il 27 ottobre), la fine del Russiagate e il rompete le righe ... Leggi la notizia su it.insideover

