South Park 20 e 21, su Netflix in streaming da oggi! (Di mercoledì 1 gennaio 2020) South Park torna su Netflix dal 1 gennaio 2020: disponibili in streaming le stagioni 20 e 21 della dissacrante serie animata americana! South Park 20 e 21 arrivano oggi in streaming su Netflix nel catalogo di gennaio 2020: sullo schermo tutti gli episodi della ventesima e ventunesima stagione creata da Matt Stone e Trey Parker nel 1997 per Comedy Central. La serie tv è stata recentemente riconfermata almeno fino al 2022, infatti dopo la stagione 23 in onda lo scorso settembre, South Park avrà altre tre stagioni future. Ideato da Trey Parker e Matt Stone e sviluppato da Brian Graden per la rete televisiva americana Comedy Central, South Park ha debuttato il 13 Agosto 1997, quando migliaia di genitori in tutto il ... Leggi la notizia su movieplayer

