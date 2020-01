Mattarella, Conte sul messaggio di fine anno: “Indicazioni per il nostro agire quotidiano”. Casellati e Fico: “Parole sagge da ascoltare” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Indicazioni da “porre a fondamento” dell’azione quotidiana e “condivisione” delle sue parole “sagge”. Il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella – incentrato su un’Italia fondata su “altruismo e dovere” e con richiami a giovani, lavoro, clima e civismo – viene applaudito dai presidenti di Camera e Senato e dal premier Giuseppe Conte. Per il premier i “richiami all’Italia dell’altruismo e del dovere e alla cultura della responsabilità, come pure l’invito a lavorare per migliorare la coesione sociale, sono indicazioni che dobbiamo tutti porre a fondamento della nostra azione quotidiana”. Si tratta a suo avviso delle “basi” su cui costruire “oggi la comunità nazionale di domani”. Una “rotta” per “lavorare tutti insieme per consegnare ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

