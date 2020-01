La scala è mobile, i Legnanesi tornano in prima serata su Rete 4 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Dopo Non è Natale senza panettone, il loro primo film delle feste andato in onda lo scorso 26 dicembre 2019 su Rete 4, i Legnanesi tornano in televisione con uno dei loro classici, inaugurando di fatto la prima serata del 2020 della Rete Mediaset. La scala è mobile è il titolo del spettacolo teatrale, che andrà in scena stasera, 1° gennaio 2020, a partire dalle ore 20.30, sempre su Rete 4. La scala è mobile, 1° gennaio 2020 su Rete 4: la trama In La scala è mobile, che ha debuttato a teatro nella stagione 2013-2014, il trio dei Legnanesi si trova ad affrontare un problema che attanaglia tante famiglie italiane: come sbarcare il lunario, scappando da un destino che si preannuncia infausto, tra guai e miserie sempre dietro l'angolo? Forse abbandonando la propria terra, che i tre attori raccontano da decenni con il loro teatro dialettale, per raggiungere gli Stati Uniti. La Teresa, la ... Leggi la notizia su blogo

