Il Papa si è scusato per aver schiaffeggiato la mano di una fedele (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Federico Giuliani videoIl Papa e gli "schiaffi" alla..."Chiedo scusa per il cattivo esempio che ho dato ieri. A volte perdiamo la pazienza". Così si è giustificato il Papa durante l'Angelus di oggi Durante l'Angelus in piazza San Pietro, Papa Francesco si è scusato per l'episodio che lo ha visto protagonista nella sera del 31 dicembre quando il Pontefice, al termine della celebrazione del Te Deum, ha perso la pazienza con una fedele. Di fronte a un pubblico delle grandi occasioni e sottolineando l'importanza della “pazienza dell'amore”, il Papa ha recitato il mea culpa: “Gesù non ha tolto il male dal mondo ma lo ha sconfitto alla radice. La sua salvezza non è magica, ma paziente, cioè comporta la pazienza dell'amore, che si fa carico dell'iniquità e le toglie il potere. A volte perdiamo la pazienza. Anche io. E chiedo scusa per il cattivo esempio che ho dato ... Leggi la notizia su ilgiornale

giornalettismo : #PapaFrancesco si è scusato per quanto accaduto ieri sera e ha ammesso: “Ho dato il cattivo esempio” - Agenzia_Italia : Il Papa si è scusato per il gesto con cui si è liberato dalla presa di una donna - antonellabianc2 : RT @Lanf040264: #BERGOGLIO si scusa per aver perso la pazienza con la fedele: 'Ho dato un cattivo esempio. Si è scusato da gentiluomo; tut… -