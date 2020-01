Il Mann per i bambini: una guida gratuita per avvicinare i più piccoli all’arte (Di mercoledì 1 gennaio 2020) 30 dicembre. 673mila visitatori nel 2019: il Museo Archeologico Nazionale di Napoli segna un trend in crescita del 10% rispetto alle presenze del 2018, raggiungendo il numero più alto di ingressi mai registrati. Alle statistiche annuali si aggiunge la compagine fidelizzata degli abbonati OpenMann: sono ottomila i titolari di card. Il commento del direttore del Museo Paolo Giulierini: «Si chiude l’anno del record assoluto di visitatori nella storia del Mann, con un incremento del 10 per cento nel 2019 rispetto al già straordinario dato del 2018. Con orgoglio, che voglio condividere con la città e il mio staff, possiamo definirci sempre più “il Museo Archeologico Nazionale”, il primo del paese come forza attrattiva, custode dell’antichità classica e ambasciatore dell’Italia del mondo. I nostri tesori, per lo più provenienti dagli sterminati depositi, quest’anno sono stati ... Leggi la notizia su ilnapolista

