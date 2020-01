Corea del Nord, l’annuncio di Kim Jong-un: “Presto il mondo vedrà una nuova arma strategica” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il mondo vedrà presto “una nuova arma strategica“. E’ la minaccia con cui il leader NordCoreano Kim Jong-un apre il 2020. Pyongyang, dice il leader, continuerà a sviluppare armamenti nucleari se gli Stati Uniti non modificheranno la propria linea nei confronti del paese asiatico. Una minaccia che è arrivata nella giornata di chiusura del summit dei vertici del partito, dopo l’annuncio della fine della moratoria sui test nucleari e sui test con missili balistici intercontinentali che la Corea del Nord stava osservervando dal 2018: “Non abbiamo motivo di continuare a rimanere unilateralmente legati a questo impegno“, aggiunge il leader parlando ai funzionari. Kim Jong-un ha espresso frustrazione per i negoziati nucleari in stallo ma comunque non ha chiuso all’ipotesi di una loro ripresa. Poi non ha fornito alcuna chiara indicazione del fatto che una ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

