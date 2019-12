M5s, Grillo fa gli auguri di buon 2020 mentre scava una fossa: “Basta avere paura. Sarà un anno meraviglioso, ma ci dobbiamo preparare” (Di martedì 31 dicembre 2019) Non più un “controdiscorso” in contemporanea con il Capo dello Stato come ormai da tradizione per il M5s, ma un video pubblicato sulla pagina Facebook nella tarda mattinata del 31 dicembre. Beppe Grillo ha deciso di non intervenire in diretta mentre parla Sergio Mattarella, ma di registrare un messaggio di auguri per il 2020. “Basta aver paura, Sarà un anno meraviglioso, all’insegna dell’ottimismo…”, dice il fondatore del Movimento 5 stelle mentre scava una fossa in spiaggia. “auguri a tutti, basta aver paura! Siamo terrorizzati da tutto, dal clima, dai cambiamenti, qualsiasi cosa ci impaurisce… i mari che si innalzano e scompariranno…basta con questa paura, dobbiamo essere ottimisti, il futuro che ci aspetta è radioso…”. Le sue parole ricordano gli ultimi suoi discorsi in pubblico in sostegno del Movimento 5 stelle e perché i suoi ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

