Cologno Monzese, defecano alla mostra di Leonardo e usano le maglie in vendita come carta igienica (Di martedì 31 dicembre 2019) "Hanno rubato e defecato alla mostra sulle macchine Leonardesche. Mi fanno schifo". È la denuncia del sindaco di Cologno Monzese, Angelo Rocchi, dopo l'atto vandalico che nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 dicembre ha deturpato la sala che ospita una mostra dedica al genio di Leonardo. A fargli eco, l'assessore ai Servizi educativi, Dania Perego: "Non riesco a definire questi esseri". Sul caso indagano i carabinieri. Leggi la notizia su milano.fanpage

ConcretenewsI : Terex e Doosan in azione per la demolizione del bicchiere dell’acquedotto di Cologno Monzese (MI)… - sorrisidiivetro : RT @3cila_: 11 ottobre Cologno Monzese La fortuna ci assiste solo se non si parla di Ermal... Incontro inaspettato in stazione https://t.c… - BucciNicoletta : Ultima puntata di livenoneladurso 2019?? @ Studi Mediaset Cologno Monzese -