Sapete quanto guadagna Carlo Conti? Cifre a sei zeri (Di lunedì 30 dicembre 2019) Carlo Conti è sicuramente uno dei conduttori più apprezzati della televisione italiana, ma Sapete quanto guadagna? Tantissime le indiscrezioni che lo vedrebbero guadagnare Cifre da capogiro! Ecco di quanto si tratterebbe. Sapete quanto guadagna Carlo Conti? Cifre a sei zeri Da Tale e quale show all’Eredità passando da Ora o mai più, sono tantissimi i programmi che negli anni ha condotto Carlo Conti. Sicuramente in molti si saranno chiesti quale potrebbe essere il cachet per uno dei conduttori più amati dal grande pubblico. Secondo alcune indiscrezioni, il conduttore toscano riceverebbe uno dei guadagni più alti e remunerativi del panorama Rai, con uno stipendio dalla cifra decisamente considerevole: circa due milioni di euro annui. Nel 2017, invece, in qualità di presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo, ha percepito una cifra pari a 500 mila euro. Dopo le ... Leggi la notizia su velvetgossip

dehessax_ : sapete? credevo che dopo quello che mi era successo in passato era difficile per me trovare una persona che mi sape… - drunkofnjall : RT @favbisak: Grazie davvero a tutte, siete speciali. Non sapete quanto bene mi facciate, soprattutto su questo argomento, che per me non è… - inshawnshug : RT @favbisak: Grazie davvero a tutte, siete speciali. Non sapete quanto bene mi facciate, soprattutto su questo argomento, che per me non è… -