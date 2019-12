Questore Palermo: “Uso droga tra i giovani, è allarme sociale” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Palermo, 30 dic. (Adnkronos) – Sull’uso della droga “soprattutto tra i più giovani” c’è a Palermo “un allarme sociale”. A dirlo è il Questore Renato Cortese nel corso del tradizionale scambio di auguri per la fine dell’anno con i giornalisti. “Ringrazio innanzitutto tutte le forze dell’ordine per l’impegno profuso tutti i giorni – dice Cortese – non passa giorno che non ci sia uno spacciatore arrestato. C’è una domanda notevole di droga, purtroppo”. E aggiunge: “Bisogna vedere perché ci sono tanti giovani con l’obiettivo di comprare droga”. Da qui l’allarme sociale. “E’ un allarme che c’è in tutte le altre grandi città italiane”, dice, ricordando in particolare Roma. “Basta leggere le cronache degli ultimi giorni”. E ricorda che è ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

Adnkronos : Questore #Palermo: 'Uso #droga tra i #giovani, è allarme sociale' - zazoomblog : Palermo: Questore Cortese città con luci e ombre ma fatti tanti passi avanti - #Palermo: #Questore #Cortese #città - zazoomblog : Capodanno: Questore Palermo numero chiuso per i concerti di Cep e Stazione - #Capodanno: #Questore #Palermo… -