Irene Ferri finisce in ospedale dopo una lite con l’edicolante (Di lunedì 30 dicembre 2019) Irene Ferri finisce in ospedale dopo una lite con un’edicolante a piazza Risorgimento, a Roma. Tutto è accaduto davanti a una decina di persone. La vicenda è stata scatenata da una serie di malintesi e da una fila non rispettata. L’attrice e la giornalaia si sono spintonate ed è volato anche qualche colpo. Una lite tra Irene Ferri e un’edicolante a piazza Risorgimento, a Roma ha creato scompiglio e ha attirato l’attenzione dei passanti. L’attrice e la giornalaia hanno prima discusso animatamente per una fila non rispettata. Irene Ferri si sarebbe lamentata del servizio dell’edicolante che, arrabbiata le ha risposto a tono. Si è scatenata una “botta e risposta” tra le due donne che si è conclusa con spintoni e qualche ceffone. Davanti all’edicola ... Leggi la notizia su bigodino

