Guarda l’edificio stampato in 3D più grande al mondo

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Dopo la prima struttura in assoluto stampata in 3d, Dubai si conferma terra d’innovazione grazie al piùedificio alrealizzato con questa tecnica. Nove metri e mezzo di altezza per una superficie di 640 metri quadrati sono le misure del palazzo progettato da Apis Cor, giovane azienda statunitense specializzata nella creazione di strutture mediante stampa tridimensionale direttamente in loco. Per utilizzare lastampante messa a punto da Nikita Chen-in-tai, fondatore e Ceo di Apis Cor, è stata necessaria una gru per consentire gli spostamenti della macchina e agevolare la stampa dei vari ambienti, realizzati con una miscela di gesso prodotto in loco, rinforzata con cemento e ferro. Ideato con la collaborazione del municipio locale, l’immobile si sviluppa su due livelli, ospiterà uffici amministrativi ed è il primo stabile della serie che l’azienda firmerà nel corso del ...

