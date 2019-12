Domenica In | Da noi a ruota libera | ascolti record per Venier e Fialdini

Leggi la notizia su lanostratv

(Di lunedì 30 dicembre 2019)In,29 dicembre: ottimo risultato per Maraal 20% nella seconda parte È andata in onda ieri, 29 dicembre, l’ultima puntata del 2019 diIn e questi sono stati gliper Mara: 3.077.000 telespettatori e il 18.20% di share nella prima parte e 3.016.000 telespettatori e il 20% di share nella seconda. Insomma, un ottimo risultato per “zia Mara”, che ha chiuso l’anno del suo contenitorele col botto. Sono stati 3 milioni i telespettatori a seguirla dall’inizio alla fine della trasmissione, ovvero dalle 14 alle 17:30, per ben 3 ore e mezza di canzoni, risate e tanti ospiti. Filo conduttore dell’ultima puntata del 2019, infatti, è stato l’oroscopo di Paolo Fox, con la presenza di 12 grandi ospiti (tra cui Elisabetta Gregoraci, Eleonora Daniele e molti altri, ndr) e l’intervista a Sandra Milo. ...

