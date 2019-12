Botte e sigarette spente sul compagno di classe: arrestati due bulli (Di lunedì 30 dicembre 2019) Giorgia Baroncini Violenze psicologiche e fische sul un loro coetaneo: la Squadra mobile di Perugia ha arrestato i due bulli minorenni. A dare l'allarme gli altri compagni di classe Continue violenze psicologiche e fisiche: la vita di un giovane ragazzo di Perugia era da tempo diventata un incubo. Due compagni di scuola lo avevano preso di mira da qualche tempo e non gli davano tregua. Offese, ingiurie, percosse, pugni alla schiena e calci. Ma non è finita qui. I due bulli erano persino arrivati a spegnere le sigarette sul collo della giovane vittima. Le violenze avvenivano sia all'interno dell'istituto che fuori dalle mura scolastiche. Avvicinarsi alla scuola, per il ragazzo, era quindi diventato traumatico tanto che, negli ultimi tempi, aveva avuto ricorrenti crisi di pianto. Per paura dei due coetanei, il giovane evitava di andare in bagno e di muoversi troppo nei ... Leggi la notizia su ilgiornale

Botte sigarette Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Botte sigarette