Autostrade: Aspi, dal 2 gennaio -50% pedaggio tra Varazze e Prà (3) (Di lunedì 30 dicembre 2019) (Adnkronos) – In ogni caso Autostrade per l’Italia si è impegnata, ove possibile tecnicamente, a garantire in tutti i cantieri la doppia corsia per senso di marcia. Per quanto riguarda la razionalizzazione del sistema dell’autotrasporto e dell’accesso ai porti liguri, sono in corso di approfondimento modalità di incentivazione tali da favorire l’estensione dell’orario di attività dei terminal portuali, al fine di convogliare il più possibile il traffico pesante nelle ore di minore congestione della rete. A tal fine tutti i presenti si impegnano a presentare entro il 17 gennaio una proposta organica alle associazioni del settore. Aspi ha assunto anche l’impegno di accelerare il progetto di raddoppio della rampa di accesso tra la strada Guido Rossa e il casello di Genova Aeroporto. Autostrade per l’Italia si impegna a fornire dal 1 ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

fusaro_alex : #Genova #autostrade cadono calcinacci in galleria: chiuso un tratto dell'A26 | Aspi convocata d'urgenza al Mit - Tg… - FarodiRoma : Autostrade Liguri: Confronto tra istituzioni locali e vertici aspi. Domani notte rimossi cantieri tra Nervi e Recco… - jobsocialeu : È quanto è emerso nel corso della riunione che si è svolta il 30 dicembre al Mit, il ministero delle Infrastrutture… -