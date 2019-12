7 consigli per eliminare gli ex dalla vostra vita

Leggi la notizia su vanityfair

(Di sabato 28 dicembre 2019) Non utilizzate erroneamente il suo nomeNon mentite se siete ancora in contattoSmettete di indossare i suoi vestitiSmettetela di parlarne come se siete state la vittimaSmettetela di parlarne come colui che vi ha cambiato laNon rimanete in contatto con i suoi genitoriBasta fare paragoniCapita: lasciarsi per incompatibilità di carattere, per disinteresse, per una sbandata può capitare. Ci si soffre un po’, ma poi si cambia pagina e magari si conosce qualcuno di nuovo con cui poter ricominciare a sorridere. Certo è che se si comincia una nuova storia con ancora in testa l’ex, si entra in un circolo vizioso da cui poi è difficile uscire: voi sostenete di voler stare con il vostro nuovo ragazzo, ma nel frattempo non fate altro che parlare e pensare al vostro ex, e lui con tutta la pazienza che ha e il bene che vi vuole, non è più così convinto che sia una buona idea stare ...

AnnalisaChirico : Il ministro 5S presenta un piano per l’innovazione con ringraziamento speciale per Davide Casaleggio. Come se qualc… - roseserenity31 : RT @CiaoKarol: Le parole più belle di Padre Pio, per iniziare questo giorno, 28 Dicembre 2019: Le preziose parole di Padre Pio ci accompagn… - CiaoKarol : Le parole più belle di Padre Pio, per iniziare questo giorno, 28 Dicembre 2019: Le preziose parole di Padre Pio ci… -