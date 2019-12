Dani Olmo | corsa a due tra Milan e Napoli per lo spagnolo

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019)si sfidano sul mercato per il gioiellino della Dinamo Zagabria: gli azzurri cercano il sorpasso Sarà sicuramente uno dei giocatori più ambiti del prossimo calciomercato e anche in Italia non mancano le pretendenti.è pronto ad infiammare il mercato esono pronte a sfidarsi per il gioiellino. Il Mattino riporta come il club azzurro sia in pressing sue sta cercando di superare nellailche da tempo è sulle sue tracce. Leggi su Calcionews24.com

JarrodDeFutbol : @NiftyNeres ???? - Ter Stegan ???? - De Ligt ???? - Emerson ???? - Dani Olmo ???? - Otamendi ???? - Ricardo Pereira ???? - Pogba… - romanewseu : Dall’Inghilterra: derby di Manchester per Dani Olmo #ASRoma #RomanewsEU - forzaroma : Mercato, dall'Inghilterra: derby di Manchester per Dani #Olmo ?? #ASRoma #calciomercato -