Atripalda | formaggeria in fiamme | si tratta di un incendio di natura dolosa

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Av) – Due settimane dopo l’che ha distrutto unafra Via Fiume e Via Tripoli adecco un nuovo episodio che fa scattare l’allarme per i residenti. E’ quanto accaduto la notte scorsa a Via Gramsci. Questa volta si èto di un principio d’che ha interessato solo la parte esterna dell’attività commerciale. Due episodi che fanno aumentare la preoccupazione tra i commercianti ed i residenti della cittadina sabatina. Dalle prime indagini non vi sono dubbi, sidi undi. L'articoloin: sidi undiproviene da Anteprima24.it.

