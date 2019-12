Sci alpino | dopo aver sconfitto il tumore e superato l’infortunio alla tibia | Elena

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 26 dicembre 2019)Fanchini ha lottato per mesi pur di vivere la gioia e l’ebrezza di quel momento: il ritorno sugli sci. La 34enne hauno dei periodi più difficili della sua vita e, così come ha sempre fatto in pista, con grande grinta e determinazione ha portato a casa il risultato. Era il 12 gennaio del 2018 quando la sciatrice annunciò al mondo che per lei sarebbe iniziata la gara più dura, quella contro il cancro. Un percorso lungo e difficile che, come raccontato daFanchini in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha portato con sé inevitabili momenti di sconforto, nonostante sui social sia sempre mostrata sorridente:”Quando ho avuto bisogno di sfogarmi e piangere l’ho fatto a casa mia. Ai miei tifosi voglio invece diffondere sempre un’immagine positiva”.è diventata un esempio per tutti coloro i quali stanno lottando contro quel ...

