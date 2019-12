Giappone | il Paese più anziano del mondo diventa ancora più vecchio

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Nel 2019 sono nati meno di 900.000 bambini in, un record per ilcon la più bassa natalità al. Il governo ha pubblicato i dati il 24 dicembre, rivelando una crisi della fertilità più grave del previsto: la natalità inè calata di circa il 5.9% quest’anno toccando il suo picco più basso dal 1899. Il problema l’Italia lo conosce molto bene: una popolazione più anziana significa un aumento dei costi per lo Stato. Secondo alcuni analisti citati da Reuters, inquesto fenomeno rappresenta un significativo freno alla crescita. Con 864.000 bambini nati (54.000 in meno rispetto all’anno precedente), il 2019 è stato l’anno di maggior declino dal 1975. Secondo il governo il declino, in atto da 13 anni consecutivi, è dovuto al restringimento della popolazione femminile compresa tra i 25 e i 39 anni. Oltre a questo diminuiscono ...

