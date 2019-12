F1 | Hamilton in Ferrari nel 2021? Binotto | “Lewis è un pilota fantastico | orgogliosi dei

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 26 dicembre 2019) La gestione dei piloti è stata indubbiamente uno degli aspetti più problematici per Mattia, il team principal dellaha dovuto faticare per tenere a bada Sebastian Vettel e Charles Leclerc, il rapporto tra i due alfieri della Rossa stato problematico in diverse circostanze ed è esploso in occasione dell’ormai celebre contatto in Brasile. L’incidente di Interlagos ha inasprito la relazione sportiva tra il tedesco e il monegasco che sono arrivati ai ferri corti, i primi incontri post Interlagos erano molto tesi come ha dichiaratopoco prima di Natale e non sarà facile proseguire in questo modo nel 2020. Al momento non è chiaro chi sarà la prima guida, la Scuderia dovrà imporre le proprie scelte per evitare spiacevoli sorprese durante il campionato: sarà davvero cruciale se si vorrà lottare per il Mondiale battagliando alla pari con la Mercedes. La ...

