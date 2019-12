Fedele è convinto | “Gattuso sta cambiando la preparazione di Ancelotti”

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Nel corso dell’ultima puntata de “Il bello del calcio”, trasmissione condotta da Ivan Zazzaroni in onda su Canale 21, l’ex dirigente e procuratore Enricoha parlato delle recenti scelte di Gattuso col Sassuolo. “Mio figlio era a vedere la partita, mi ha raccontato che i tifosi erano inviperiti, almeno per 60 minuti, contro i giocatori. Il giocatore da sostituire era sicuramente Insigne, ma Gattuso da ex giocatore che conosce la psicologia ha capito che sarebbe stato inondato di fischi. Lui ha tolto Milik che non era stato il peggiore e ha riproposto il vecchio 4-3-3 con i tre piccolini davanti. La fortuna del Napoli quando stavano bene. Gattuso ha fatto capire che, pure se Ancelotti è il suo papà e quello che vuole, lafisica non è cosa sua. È pietosa e lui la sta”. La pausa natalizia dovrebbe aiutare i giocatori a ...

